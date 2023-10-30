Буба из «Неуловимых мстителей» умер в забвении: что стало с харизматичным актером в эмиграции

Истинное признание Борис Сичкин получил довольно поздно — в 44 года. Знаковой ролью для артиста стал Буба Касторский в «Неуловимых мстителях». Казалось бы, такой старт должен был дать артисту дорогу в большое кино. Но помешала роковая случайность.

Буквально через пару лет после триумфа против артиста сфабриковали уголовное дело. Обвинили на весь СССР: дескать, расхитил государственное имущество в огромных количествах. В итоге дело развалилось и обвинения сняли — признали невиновным. Но осадочек остался.

Сичкин взял семью и отправился в США покорять Голливуд. Планам не суждено было сбыться. В Штатах, как оказалось, и своих гениев-лицедеев хватает. Но пару ролей артист все-таки сыграл. Засветился даже в драме «Никсон» знаменитого режиссера Оливера Стоуна. Но ошеломительного успеха не достиг. И всеобщего признания ни на родине, ни на чужбине не получил.

А последние годы жизни и вовсе провел крайне печально. В социальном доме в Куинсе. Там размещали малообеспеченных и социально незащищенных людей и семьи. Скончался Борис Сичкин в одиночестве, забытый и советскими, и американскими фанатами.