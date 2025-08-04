Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

Пеннивайз — не просто циркач с гримом, живущий в ливневке и затаскивающий туда детей. Он обличье древнего чудовища, которое пришло на Землю задолго до появления людей. Свою форму Оно выбирает не просто так: клоун — это наживка, маска, ловушка.

Приманка для детей

Во-первых, дети, на которых Оно охотится, часто ассоциируют клоунов с весельем и доверием. Но в то же время клоуны многих пугают — именно на этом диссонансе и играет Существо.

Оно хочет напугать, потому что страх «приправляет» мясо: так жертва становится вкуснее. Это не образ ради маскировки, а изощренная маска.

Клоун Шредингера

Во-вторых, клоун даёт свободу. Он может быть смешным, злобным, добрым, страшным — и всё в одном флаконе. Эта форма универсальна, она позволяет внушать любые эмоции и сбивать с толку. А когда у жертвы рушится восприятие — легче вцепиться в горло.

По легенде, Оно впервые увидело клоуна в 1800-х и просто влюбилось в идею — гибрид веселья и ужаса оказался идеальным. Так появился Танцующий клоун Пеннивайз — воплощение всех страхов в одном улыбчивом лице.

Итог: Оно выбирает клоуна, потому что образ шута в гриме работает безотказно, никто не равнодушен к ним. В Дерри клоун — это трикстер-убийца, последний, кого видит ребёнок перед смертью.

Не Пеннивайз, а кое-кто страшнее: на одного из самых жутких персонажей из «Оно» Кинга вдохновили «Звездные войны».