Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

4 августа 2025 13:07
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

Объяснили без лишней воды причину такого выбора.

Пеннивайз — не просто циркач с гримом, живущий в ливневке и затаскивающий туда детей. Он обличье древнего чудовища, которое пришло на Землю задолго до появления людей. Свою форму Оно выбирает не просто так: клоун — это наживка, маска, ловушка.

Приманка для детей

Во-первых, дети, на которых Оно охотится, часто ассоциируют клоунов с весельем и доверием. Но в то же время клоуны многих пугают — именно на этом диссонансе и играет Существо.

Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

Оно хочет напугать, потому что страх «приправляет» мясо: так жертва становится вкуснее. Это не образ ради маскировки, а изощренная маска.

Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

Клоун Шредингера

Во-вторых, клоун даёт свободу. Он может быть смешным, злобным, добрым, страшным — и всё в одном флаконе. Эта форма универсальна, она позволяет внушать любые эмоции и сбивать с толку. А когда у жертвы рушится восприятие — легче вцепиться в горло.

Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

По легенде, Оно впервые увидело клоуна в 1800-х и просто влюбилось в идею — гибрид веселья и ужаса оказался идеальным. Так появился Танцующий клоун Пеннивайз — воплощение всех страхов в одном улыбчивом лице.

Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

Итог: Оно выбирает клоуна, потому что образ шута в гриме работает безотказно, никто не равнодушен к ним. В Дерри клоун — это трикстер-убийца, последний, кого видит ребёнок перед смертью.

Не Пеннивайз, а кое-кто страшнее: на одного из самых жутких персонажей из «Оно» Кинга вдохновили «Звездные войны».

Фото: Кадр из фильма «Оно 2» (2019)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи «Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи Читать дальше 3 августа 2025
Самый мрачный «Человек-паук» в истории: «Совершенно новый день» станет новым супер-кроссовером Marvel — без мультивселенных, зато с Карателем Самый мрачный «Человек-паук» в истории: «Совершенно новый день» станет новым супер-кроссовером Marvel — без мультивселенных, зато с Карателем Читать дальше 3 августа 2025
«Аватар 4» и «Аватар 5» будем ждать еще 13 лет: Кэмерон рассекретил, чем займется после «Огонь и пепел» «Аватар 4» и «Аватар 5» будем ждать еще 13 лет: Кэмерон рассекретил, чем займется после «Огонь и пепел» Читать дальше 2 августа 2025
Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только Читать дальше 2 августа 2025
Ждали нового «Дэдпула» в ближайшие годы? Обойдетесь: у Marvel поменялись планы — на сиквел не хватает денег Ждали нового «Дэдпула» в ближайшие годы? Обойдетесь: у Marvel поменялись планы — на сиквел не хватает денег Читать дальше 2 августа 2025
Бекмамбетов был близок, но увы: в России пока нет «своего» Кристофера Нолана — и появиться такой режиссер-гений может лишь при одном условии Бекмамбетов был близок, но увы: в России пока нет «своего» Кристофера Нолана — и появиться такой режиссер-гений может лишь при одном условии Читать дальше 1 августа 2025
Робот является ангелом, а герой давно мертв: чем на самом деле закончился «Интерстеллар» Робот является ангелом, а герой давно мертв: чем на самом деле закончился «Интерстеллар» Читать дальше 1 августа 2025
Выстрел в фюрера, битой по нацистам: сколько исторической правды в «Бесславных ублюдках» Тарантино (спойлер — больше, чем вы думаете) Выстрел в фюрера, битой по нацистам: сколько исторической правды в «Бесславных ублюдках» Тарантино (спойлер — больше, чем вы думаете) Читать дальше 31 июля 2025
Кто ребенок Сью и Рида из «Фантастической четверки»? У пары двое детей — оба с выдающимися способностями Кто ребенок Сью и Рида из «Фантастической четверки»? У пары двое детей — оба с выдающимися способностями Читать дальше 31 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше