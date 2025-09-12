Меню
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай

12 сентября 2025 17:38
По крайней мере, в этом уверена его жена.

Когда в 2022 году стало официально известно, что Брюс Уиллис завершает карьеру из-за лобно-височной деменции, для многих это было ударом. Но внимательные фанаты догадывались раньше: актер все чаще появлялся в малобюджетных боевиках, его роли становились короче, фраз — все меньше, а взгляд пустел.

И самое неожиданное — один из ключевых факторов, повлиявших на его состояние, уходит корнями в далекий 1988 год, когда на экраны вышел первый «Крепкий орешек».

«Оглушающий» успех

Эмма Хеминг, супруга Уиллиса и мать их двоих дочерей, недавно дала интервью Fox News, в котором высказалась резко и откровенно: съемки в культовом боевике стали одной из причин ухудшения здоровья Брюса.

По ее словам, Уиллис неоднократно стрелял из настоящего пистолета — безо всякой защиты на ушах. Это привело к серьезной травме, последствия которой сказались не сразу.

Он несколько раз выстрелил из пистолета под столом, и ему не дали никаких средств защиты для ушей. Из-за этого он сильно повредил слух — высказалась супруга актера.

Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай

Когда у Уиллиса начали проявляться первые симптомы деменции, Эмма просто думала, что он ее не слышит, как это часто бывает. Это казалось логичным. Но на самом деле супруг отключался от реальности из-за прогрессирующего недуга.

После похода к врачу стало ясно: болезнь развивалась давно, и во многом маскировалась под банальное недопонимание в семье.

Трудное решение

Сегодня Брюс Уиллис уже не может вести связную беседу, хотя все еще узнает родных. Забота о нем полностью легла на плечи Эммы, но недавно она вынуждена была переехать с детьми, оставив актера под круглосуточным наблюдением медперсонала. Решение далось тяжело, но, по ее словам, так будет лучше для всех.

«Крепкий орешек» сделал из Брюса Уиллиса мировую звезду — но, как теперь кажется, стал одновременно и первым шагом к трагедии. Слуховая травма затормозила распознавание симптомов, а значит, и лечение.

Ранее мы писали: Стивен Спилберг в восторге от нового боевика с Леонардо ДиКаприо — как и все мировые критики

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
