Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Брюс Уиллис нервно курит в сторонке»: у нас есть свой «Крепкий орешек» с 7,8 баллами на Кинопоиске — но в СССР его не ругал только ленивый

«Брюс Уиллис нервно курит в сторонке»: у нас есть свой «Крепкий орешек» с 7,8 баллами на Кинопоиске — но в СССР его не ругал только ленивый

21 ноября 2025 10:52
«Брюс Уиллис нервно курит в сторонке»: у нас есть свой «Крепкий орешек» с 7,8 баллами на Кинопоиске — но в СССР его не ругал только ленивый

Вышел на 20 лет раньше американского боевика.

Когда в 1988 году на экраны США вылетел харизматичный Джон Макклейн, зрители быстро решили, что круче боевика уже быть не может. «Крепкий орешек» стал классикой, а Брюс Уиллис — суперзвездой. Однако задолго до голливудской версии в СССР уже существовал свой «орешек». Только советский — комедийный, бодрый и совсем про другое.

Легкая семейная комедия

Картина с таким же названием вышла в 1967 году. Она рассказывать про лейтенанта Иван Грозных в исполнении молодого Виталия Соломина. После ранения его назначают командиром женского подразделения ПВО. И вот тут начинается веселье, потому что среди новобранцев оказывается сержант Раиса Орешкина — быстрая на слово, упрямая, но невероятно обаятельная Надежда Румянцева.

«Брюс Уиллис нервно курит в сторонке»: у нас есть свой «Крепкий орешек» с 7,8 баллами на Кинопоиске — но в СССР его не ругал только ленивый

Их тандем работает на ура. Герои постоянно попадают в неприятности, и все заканчивается тем, что вместе со сбежавшим аэростатом они оказываются прямо в немецком тылу. Дальше — череда приключений: от случайного поджога вражеского склада до побега на угнанной амфибии. Есть даже эпизод, где Грозных переодевается в платье деревенской бабушки и вынужден бриться под носом у фашистов.

Сравнивать советский фильм с американским боевиком бессмысленно — жанр и цели абсолютно разные. Наш «Крепкий орешек» — легкая военная комедия с бодрым темпом и героической подачей. В нем нет жестоких сцен, зато много находчивости, доброго юмора и фирменного советского оптимизма.

Брюс Виллис нервно курит в сторонке.

«Брюс Уиллис нервно курит в сторонке»: у нас есть свой «Крепкий орешек» с 7,8 баллами на Кинопоиске — но в СССР его не ругал только ленивый

Одна из лучших советских кинолент. И совершенно необязательно быть Брюсом Уиллисом, чтобы стать "крепким орешком", — говорят зрители.

Интересно, что современные зрители картину полюбили, а вот советские критики в 60-х устроили ей настоящую порку. Фильм обвиняли в «вульгарности» и «несерьезном отношении к войне», хотя сегодня он смотрится ярко и свежо. Рейтинги говорят сами за себя: 7,8 на Кинопоиске, почти как у американского боевика (8,0 баллов).

Ранее мы писали: Кажется, где-то слышали: звезда СССР стал закадровым голосом в «Берегись автомобиля» — но его имя даже не попало в финальные титры

Фото: Кадры из фильмов «Крепкий орешек» (1988 г.), «Крепкий орешек» (1968 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР 382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР Читать дальше 9 декабря 2025
Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Читать дальше 7 декабря 2025
«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) «Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше