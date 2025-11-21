«Брюс Уиллис нервно курит в сторонке»: у нас есть свой «Крепкий орешек» с 7,8 баллами на Кинопоиске — но в СССР его не ругал только ленивый

Когда в 1988 году на экраны США вылетел харизматичный Джон Макклейн, зрители быстро решили, что круче боевика уже быть не может. «Крепкий орешек» стал классикой, а Брюс Уиллис — суперзвездой. Однако задолго до голливудской версии в СССР уже существовал свой «орешек». Только советский — комедийный, бодрый и совсем про другое.

Легкая семейная комедия

Картина с таким же названием вышла в 1967 году. Она рассказывать про лейтенанта Иван Грозных в исполнении молодого Виталия Соломина. После ранения его назначают командиром женского подразделения ПВО. И вот тут начинается веселье, потому что среди новобранцев оказывается сержант Раиса Орешкина — быстрая на слово, упрямая, но невероятно обаятельная Надежда Румянцева.

Их тандем работает на ура. Герои постоянно попадают в неприятности, и все заканчивается тем, что вместе со сбежавшим аэростатом они оказываются прямо в немецком тылу. Дальше — череда приключений: от случайного поджога вражеского склада до побега на угнанной амфибии. Есть даже эпизод, где Грозных переодевается в платье деревенской бабушки и вынужден бриться под носом у фашистов.

Сравнивать советский фильм с американским боевиком бессмысленно — жанр и цели абсолютно разные. Наш «Крепкий орешек» — легкая военная комедия с бодрым темпом и героической подачей. В нем нет жестоких сцен, зато много находчивости, доброго юмора и фирменного советского оптимизма.

Брюс Виллис нервно курит в сторонке.

Одна из лучших советских кинолент. И совершенно необязательно быть Брюсом Уиллисом, чтобы стать "крепким орешком", — говорят зрители.

Интересно, что современные зрители картину полюбили, а вот советские критики в 60-х устроили ей настоящую порку. Фильм обвиняли в «вульгарности» и «несерьезном отношении к войне», хотя сегодня он смотрится ярко и свежо. Рейтинги говорят сами за себя: 7,8 на Кинопоиске, почти как у американского боевика (8,0 баллов).

