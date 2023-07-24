Брюнетку назвали Барби для взрослых: увидев фото, сомнений не возникнет

В мировой прокат вышел долгожданный фильм «Барби». Главные роли в нем исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Но на красной дорожке их затмила самая настоящая Барби — исполнительница саундтрека к картине Дуа Липа.

Песни для фильма записывали семнадцать артистов, но главный саундтрек записала 27-летняя певица. Она же сыграла в фильме одну из ролей второго плана — Барби-русалки.

На премьеру девушка пришла в платье, достойном настоящей куколки. Певица выбрала эффектное прозрачное платье-кольчугу. На красной дорожке Дуа Липа блистала так, что едва не затмила своим сиянием главных героев фильма. Красотку с идеальной фигурой немедленно нарекли Барби для взрослых.

По сюжету фильма кукла Барби попадает в реальный мир и узнает, как живут настоящие люди. Но благодаря Дуа Липе люди смогли полюбоваться на живое воплощение куклы Барби с темными волосами. Стройная красавица является таким же идеалом для миллионов девочек, как и когда-то популярная кукла.