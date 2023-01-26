«Брюки превращаются...»: трагедия звезды «Бриллиантовой руки» доведет до слез

Легендарная комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» до сих пор является любимым фильмом у многих россиян. Почти все знают, кто сложились судьбы главных актеров ленты. Но что произошло с теми, кто блистал в эпизодах?

Наверняка все вспомнят ведущую модного показа, на котором у Геши Козодоева произошла нелепая заминка с шортами. Фраза героини «Брюки превращаются...», произнесенная в этой сцене, уже давно стала крылатой.

Эту яркую роль исполнила Серафима Холина. До самой пенсии она проработала в Театре-студии Киноактера. Увы, но всю свою жизнь артистка появлялась лишь в эпизодических ролях, самой известной из которых стала ведущая в «Бриллиантовой руке». Также Холина занималась озвучиванием. Она подарила свой голос героиням Софи Лорен и Мари Дюбуа.

Об актрисе долго ничего не было слышно, пока она не появилась в одной из телепередач в 2013 году. 90-летяя Холина рассказала, что она абсолютно счастлива и живет нормальной жизнью. Однако вскоре стало известно, что актриса перестала видеть. У нее начались серьезные проблемы с головой из-за болезни Альцгеймера, она уже не могла себя обслуживать. В 2021 году Холина скончалась в своей квартире. Ее бездыханное тело нашла родная дочь. «Королева эпизодов» была похоронена на Введенском кладбище.