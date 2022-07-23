Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было

Вклад в образ обворожительной Надежды Шевелевой в «Иронии судьбы» внесла не только Барбара Брыльска, но и озвучившая ее Валентина Талызина. Для актрисы это был первый подобный опыт, который послужил поводом для скандала.

Талызина поделилась с журналистами, что слухи о ее плохих отношениях с Брыльской правдивы, с одним лишь уточнением: поссорились артистки после съемок у Эльдара Рязанова.

Валентина Илларионовна однажды пожаловалась, что польская коллега, в отличие от других, ни разу не поблагодарила ее за озвучание Шевелевой. Брыльской быстро донесли ее слова, и звезда отреагировала жестко: заявила, что Талызина завидует ее Государственной премии СССР.

«Но я за это даже и не думала обижаться, потому что актеры озвучания никаких таких премий не получали», — отметила советская артистка в беседе с «АиФ ».

Конфликт между звездами был исчерпан лишь спустя 40 лет, когда на передаче «Пусть говорят» с Андреем Малаховым Брыльска все же признала значимость работы Талызиной и поблагодарила ее.