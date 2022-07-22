Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы

Звезда всеми любимого народного хита «Ирония судьбы, или с Легким паром!» Барбара Брыльска уже давно не ведет активную творческую деятельность, а наслаждается жизнью за городом в тишине и покое. Но в разгаре карьеры актриса успела поконфликтовать с самой Аллой Пугачевой.

После окончания съемок «Иронии судьбы» все участники процесса собрались, чтобы отпраздновать. Ждали только Пугачеву. Когда певица наконец появилась, то Брыльска позволила себе вслух отметить: «Королевы всегда приезжают первыми». Алла Борисовна на это замечания обиделась, ведь она опоздала, потому что озвучивала героиню Барбары в фильме Рязанова.

Несколько лет спустя Примадонна и Брыльска вновь встретились лицом к лицу. На шоу «Две звезды» актриса низко оценила бывшего зятя Пугачевой, певца Владимира Преснякова. Алла Борисовна не смогла сдержать своего недовольства, однако Барбара лишь пожала плечами и заявила, что выступление ей не понравилось.

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