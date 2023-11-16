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Брыльска отказалась целовать Яковлева на съемках «Иронии судьбы»: дело в изъяне актера

16 ноября 2023 19:45
Брыльска отказалась целовать Яковлева на съемках «Иронии судьбы»: дело в изъяне актера

Звезда испытывала отвращение.

На съемках «Иронии судьбы» Барбаре Брыльской пришлось включить весь свой профессионализм. В партнеры ей достался Юрий Яковлев, о котором мечтала добрая половина советских женщин. Но очаровательная блондинка в их число точно не входила.

Знаменитость умоляла режиссера Эльдара Рязанова избавить ее от необходимости целоваться с коллегой по цеху. Актриса требовала, чтобы они с экранным возлюбленным лишь делали вид, будто сливаются в поцелуе. При этом снимать парочку следовало исключительно со спины.

Как мужчина Яковлев совершенно не нравился своенравной звезде: все из-за одного изъяна. Брыльска испытывала сильное отвращение к внешности секс-символа советского кино. В частности, ей не нравились его зубы.

Спустя время актер обратился к специалистам и устранил свой недостаток. И Барбара это заметила.

«Его улыбка изменилась», — подчеркнула она в одном из интервью.

Фото: Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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