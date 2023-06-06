Брутальный красавец из «Двух судеб» поразил всех выбором жены: это известная актриса

Андрей Чернышов никогда не испытывал недостатка в женском внимании, но семью создавать не спешил. Зрители привыкли видеть актера в образе брутального мачо и ловеласа, поэтому многим казалось, что в реальной жизни он тоже человек ветреный. Но артист долго был холостяком по другой причине.

Звезде пришлось приложить немало усилий, чтобы завоевать женщину своей мечты. Еще в студенческие годы он положил глаз на Марию Добржинскую. Однако актриса боялась вступать в серьезные отношения с красавцем из «Двух судеб» и не воспринимала его ухаживания всерьез.

Не зря говорят, что вода и камень точит, поэтому и актер со временем смог растопить сердце неприступной красавицы. Вместе звезды играли на одной сцене, что помогло им сблизиться. Возлюбленным чудесным образом удавалось скрывать свой роман от поклонников и коллег на протяжении восьми лет. Вот почему новость про их свадьбу, состоявшуюся зимой 2016 года, стала шоком для всех.