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Брутальный качок: вот как выглядит внебрачный сын Крутого, который жил в приюте

14 января 2023 16:30
Брутальный качок: вот как выглядит внебрачный сын Крутого, который жил в приюте

История стала настоящим примером отцовской любви.

 

Поклонницы известных людей иногда приписывают себе романы со знаменитостями и даже утверждают, что имеют общих детей. На первый взгляд история Игоря Крутого и Якова кажется именно таким примером.

Однажды композитору позвонил молодой человек и представился его сыном. После теста ДНК это оказалось правдой.

Знаменитый отец встретился и пообщался со своим взрослым ребёнком.

Оказалось, что мамой Якова была женщина, с которой у Крутого когда-то был непродолжительный роман. Она долгие годы хранила все в тайне и решила сообщить об этом лишь перед смертью.

Несмотря на серьёзный временной провал, отношения между папой и сыном складываются удачно.

Яков внешне напоминает своего известного отца, но вот фигура — это результат его усилий. Молодой человек имеет спортивное телосложение и может привлечь девушек не только своей знаменитой фамилией.

Брутальный качок: вот как выглядит внебрачный сын Крутого, который жил в приюте
Фото: Legion-Media, кадр из программы "Судьба человека" (2017-2022)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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