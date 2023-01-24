Брутальный, худой и седой: настоящий муж Тани совсем не похож на Сашу (фото)

Валентина Рубцова прославилась благодаря роли Тани в ситкомах «Универ» и «СашаТаня». Многие поклонники были уверены, что свою жизнь артистка, как и ее героиня, связала с Андреем Гайдуляном, но на самом деле ее избранником стал совершенно другой мужчина.

С будущим мужем Валентина познакомилась еще до карьеры на телевидении. В начале 2000-х она в кино случайно встретилась с Артуром Мартиросяном, а во второй раз их свела судьба спустя полгода в ресторане. Тогда и начались их отношения.

Избранник артистки ведет весьма закрытый образ жизни и не связан с шоу-бизнесом. Известно, что он на 13 лет старше супруги и занимается IT-технологиями, а родился в Сочи.

Как признавалась сама Валентина, она считает Артура идеальным супругом. По ее словам, он никогда не ревнует, заботится об их дочке и даже лучше знает, что ей нужно. Артистка каждую минуту окружена заботой, за что благодарна своему мужу.