Брутальнее принца Уильяма: как выглядит первый парень Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии в самом начале 2000-х. Однако до отношений с внуком Елизаветы у будущей герцогини были и другие романы, а с некоторыми из своих избранников она до сих пор поддерживает связь.

Так, одним из первых возлюбленных Кейт Миддлтон стал Виллем Маркс. Они познакомились еще в 1996 году в колледже Мальборо и некоторое время встречались. Как отмечали СМИ, именно Маркс стал первым бойфрендом будущей герцогини.

Отношения пары длились недолго. После расставания Виллем отучился в Оксфорде и стал работать журналистом на CBS News и женился на своей коллеге. При этом он не потерял связь с Кейт Миддлтон и стал для нее близким другом. Бывшие любовники до сих пор общаются, и Маркс со своей семьей был в числе приглашенных на свадьбу Кейт и принца Уильяма.

При этом Маркс никогда не пользуется преимуществами своего общения с герцогиней. Как отмечают СМИ, он регулярно отказывает многим корреспондентам, которые пытаются узнать пикантные факты о личной жизни Кейт Миддлтон. Фанаты королевской семьи в восторге от внешности бывшего бойфренда герцогини и высоко ценят его за джентльменские манеры.