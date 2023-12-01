Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Брутальная версия: Metallica перепела главную российскую песню 2023 года

Брутальная версия: Metallica перепела главную российскую песню 2023 года

1 декабря 2023 17:00
Брутальная версия: Metallica перепела главную российскую песню 2023 года

Мужчины пищат от восторга.

Непревзойденным лидером музыкальных чартов в этом году стала Анна Асти. Отправившись в сольное плавание, певица не прогадала. Могла ли звезда представить, что после ухода из группы Artik & Asti ее новые хиты будут перепевать легендарные рок-коллективы?

В социальных сетях бешеной популярностью пользуется «Царица», исполненная при помощи нейросетей Джеймсом Хетфилдом из группы Metallica. А вот ныне покойному Честеру Беннингтону из Linkin Park досталась композиция «По барам».

Интернет-пользователи буквально пищат от восторга, услышав необычное прочтение песен, которые сегодня звучат из каждого утюга. Особенно довольны мужчины, ведь им все равно никуда не спрятаться от творений Асти, под которые зажигают их возлюбленные.

«Теперь мы тоже сможем слушать „Царицу“ без зазрения совести», — радуются представители сильной половины человечества, требуя полную брутальную версию главной российской песни 2023 года.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше