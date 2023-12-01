Брутальная версия: Metallica перепела главную российскую песню 2023 года

Непревзойденным лидером музыкальных чартов в этом году стала Анна Асти. Отправившись в сольное плавание, певица не прогадала. Могла ли звезда представить, что после ухода из группы Artik & Asti ее новые хиты будут перепевать легендарные рок-коллективы?

В социальных сетях бешеной популярностью пользуется «Царица», исполненная при помощи нейросетей Джеймсом Хетфилдом из группы Metallica. А вот ныне покойному Честеру Беннингтону из Linkin Park досталась композиция «По барам».

Интернет-пользователи буквально пищат от восторга, услышав необычное прочтение песен, которые сегодня звучат из каждого утюга. Особенно довольны мужчины, ведь им все равно никуда не спрятаться от творений Асти, под которые зажигают их возлюбленные.