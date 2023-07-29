Брусникина из «Возвращения Мухтара» давно исчезла с экранов: причина не укладывается в голове

Алла Ковнир сыграла одну из главных ролей в сериале «Возвращение Мухтара»: она воплотила следователя Елену Брусникину. Проект принес актрисе известность и любовь зрителей, но после него женщина пропала с экранов. Оказалось, все это время Ковнир строила совсем другую карьеру.

Хотя роль в «Возвращении Мухтара» была не первой для актрисы, именно она принесла ей всенародную популярность. Прежде чем сыграть Лену Брусникину, она получала только роли второго плана и эпизоды. На данный момент в фильмографии женщины 15 проектов, и «Возвращение Мухтара» остается последним в списке.

Шанс увидеть любимую актрису на экране у поклонников еще есть: ей всего 48 лет, и официально она не объявляла о завершении актерской карьеры. Но с 2011 года она не снимается ни в кино, ни в сериалах.

Алла Ковнир гастролирует со своим супругом, 63-летним музыкантом Олегом Молчановым. Они выступают вместе на сцене и дают концерты по всей стране. Хотя оглушительную популярность ей это и не приносит, Алла выбрала вместо блестящей карьеры семейное счастье.