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Брухунова тонула в долгах до романа с Петросяном: едва дотягивала до зарплаты

3 августа 2022 13:05
Брухунова тонула в долгах до романа с Петросяном: едва дотягивала до зарплаты

Татьяне постоянно приходилось брать взаймы у друзей.

Сейчас Татьяна Брухунова может позволить себе отдых на зарубежных курортах и наряды люксовых брендов, но так было далеко не всегда. Оказалось, что до романа с Петросяном она тонула в долгах. В 2006 году она поступила в столичный университет, перебравшись в Москву из Тулы. Практически сразу Брухунова начала трудиться в Театре эстрадных миниатюр. Студентка без опыта работы могла рассчитывать лишь на минимальную зарплату в 8 тысяч рублей и еще меньшую стипендию.

В соцсетях Татьяна призналась, что в тот период едва дотягивала от зарплаты до зарплаты и часто занимала у подруг — помощи в чужом городе ей ждать было не от кого. По словам Брухуновой, она физически чувствовала себя плохо, когда оказывалась в роли должницы — не мола спать, постоянно ощущала тягость. Поэтому Татьяна как можно скорее пыталась вернуть взятые взаймы деньги.

«Выкручивалась как могла», — заявила жена Петросяна.

Татьяна добавила, что принципиально не просила средств у родителей, оставшихся на родине. Она хотела доказать им, что может сама решить возникающие проблемы и обеспечить себя.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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