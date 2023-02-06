Брови все же выщипывает: вы не поверите своим глазам, увидев подругу Милли из «Дикого ангела»

Отличительной особенностью Габриэлы Сари была густая монобровь, которая делала яркую внешность актрисы ещё более заметной. Однако после съёмок в сериале «Дикий ангел» ей пришлось изменить отношение к своей красоте.

Роль подруги главной героини этой мыльной оперы сделала девушку необычайно популярной. Но вместе с любовью фанатов она получила и немало критики. Многие женщины советовали артистке воспользоваться пинцетом и избавиться от зарослей на лице.

Спустя почти 25 лет после выхода сериала можно заметить, что красавица все же избавилась от своей особенности.

При этом актриса не стала делать из своих бровей тонкие «ниточки» и оставила их густыми, что сегодня выглядит стильно и привлекательно.

Габриэль благодаря своим выразительным чертам лица стала роскошной женщиной и сегодня регулярно участвует в модных съемках.