Брови на пол-лица: спорим, в этом фильме Аллу Будницкую вы точно не заметили (фото)

Успех пришел к Алле Будницкой далеко не сразу. В юности артистка не могла похвастаться выдающимися внешними данными, да и экзамены в театральный она провалила. Казалось бы, на актерской профессии можно поставить крест, но удача улыбнулась будущей звезде экрана.

Во ВГИКе, куда поступала Алла Зиновьевна, вовремя одумались и предложили ей еще раз пройти вступительные испытания. На этот раз Будницкая стала студенткой вуза, о котором так долго мечтала. Свою карьеру она начала на театральной сцене, а вскоре оказалась и на съемочной площадке.

Первой работой знаменитости в кино стала картина под названием «Гость с Кубани». В ней артистка воплотила молодую колхозницу с бровями на пол-лица. Сегодня многие поклонники артистки даже не заметят ее в этой ленте. Во-первых, за прошедшие годы актриса сильно изменилась и стала настоящей красавицей, а во-вторых, ее имя не указано в титрах.