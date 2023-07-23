Брови этой девушки вызывают у многих ужас: не каждая решится так ходить (фото)

Эксперты называют Софию Хаджипантели моделью, которой удалось переписать стандарты красоты. Звезда соцсетей не корректирует форму своих густых бровей, срастающихся в одну. Такое богатство киприотка унаследовала от своей мамы.

Девушку только радует тот факт, что она похожа на Фриду Кало. А к тому, что ее внешность у многих вызывает ужас, относится спокойно. София считает себя привлекательной, но оставляет за другими право думать иначе.

Тем временем хейтеры на выражения не скупятся. В Сети пишут, что Хаджипантели напрасно изуродовала себя. Некоторые полагают, что София сделала это ради славы.