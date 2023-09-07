Бросила труп мужа в ванной комнате: семейная тайна Тарасовой вызывает оторопь

Татьяна Тарасова является одним из самых известных российских тренеров. Она воспитала множество чемпионов фигурного катания и является экспертом в этом виде спорта. Вся ее профессиональная жизнь проходит на виду у публики. А вот личные секреты она предпочитает держать в тайне.

И, как выяснилось, в прошлом Тарасовой нашлось немало темных страниц. Одна из них связана с ее супругом Василием Хоменковым. Мужчина был женат на теннисистке Марине Чувыриной, которая ждала от него двойню. Однако легкоатлет оставил беременную супругу ради Тарасовой. Его бывшая жена была уверена, что спортсменка пошла на этот брак только ради того, чтобы чаще выезжать за границу в статусе замужней женщины.

В любом случае эти отношения продлились всего шесть лет и закончились трагическим образом. Тарасова и Хоменков постоянно ругались и собирались расстаться. В один из дней Татьяна Анатольевна просто хлопнула дверью и ушла. Когда спустя несколько часов она вернулась домой, то обнаружила мужа мертвым в ванной.

Спортсменка не нашла ничего лучше, чем сбежать к маме. Уже оттуда она позвонила свекрови, которая помчалась к сыну и вызвала скорую. Медики говорили, что мужчине можно было бы помочь, если бы они обнаружили его раньше, пишет «Экспресс газета».