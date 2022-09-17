Бросила телевидение и жила в США: куда пропала одна из главных ведущих на российском телевидении

Вся жизнь Юлии Бордовских тесно связана со спортом. Она окончила спортивную школу Олимпийского резерва и стала кандидатом в мастера спорта по баскетболу. Бордовских прославилась в начале 2000-х как ведущая спортивных новостей на каналах НТВ и «НТВ-Плюс Спорт», а затем журналистка вела и собственную программу «Новый день с Юлией Бордовских».

Но в 2010 году Юлия Бордовских внезапно ушла с телевидения и пропала с радаров – оказывается, она стала пресс-атташе компании, одевающей российских олимпийцев, а также работала главным редактором журнала Boscomagazine и была директором по развитию одной из медицинских клиник.

В 2017 году бывшая звезда уехала в США, где занялась бизнесом и отучилась на health-тренера, мотивирующего людей придерживаться здорового образа жизни. Сейчас Юлия Бордовских вот уже год как вернулась в Москву, она продолжает обучать людей фитнесу в своих видеороликах, а также активно ходит по светским и благотворительным мероприятиям.