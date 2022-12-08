Бросила Россию после фиаско на «Евровидении»: что стало с больной Самойловой

Широкую известность Юлия Самойлова получила в 2018 году, когда отправилась представлять Россию на международный конкурс «Евровидение». До этого она много раз принимала участие в песенных шоу и состязаниях, но до подобного уровня не добиралась. Девушка страдала от спинальной мышечной атрофии, из-за которой была прикована к инвалидной коляске. Но, несмотря на это, она поражала всех своим сильным вокалом.

А вот на «Евровидении» ее голос не оценили. Зрители посчитали, что Россия специально выставила участницу-инвалида на конкурс, чтобы заработать больше баллов. В отборочном туре Юлия заняла 15-е место и даже не попала в финал. После такого фиаско Самойлова не сдержала эмоций и расплакалась перед камерами журналистов.

На родине вместо поддержки ее ждала волна негатива. Критики и даже коллеги по шоу-бизнесу разнесли ее талант в пух и прах. Через некоторое время Юлия заявила, что больше не может испытывать такое давление. Она эмигрировала из России в Европу.

Сейчас 33-летняя Самойлова по-прежнему занимается творчеством и выпускает сольные альбомы. Кроме того, много времени она уделяет благотворительности. Судя по соцсетям, Юлия теперь живет в России.