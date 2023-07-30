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Бросила ради него Шепса: ахнете, от кого родила Керро трех прекрасных малышей

30 июля 2023 06:00
Бросила ради него Шепса: ахнете, от кого родила Керро трех прекрасных малышей

Ведьма вряд ли пожалела о своем выборе.

Миллионы женщин завидовали Мэрилин Керро, отхватившей себе Александра Шепса. Ясновидящая и маг закрутили роман во время участия в шоу «Битва экстрасенсов». И стали невероятно красивой и яркой парой.

Вот только до свадьбы дело так и не дошло. Что-то в отношениях пары не заладилось. И вскоре стало известно, что эстонская ведьма бросила возлюбленного ради другого.

Керро мечтала о детях и крепкой семье, а Шепс этого не хотел. Рыжая бестия нашла того, кто охотно исполнил ее мечту. Мужем Мэрилин стал норвежский музыкант Александр Хансен. От него экстрасенс родила трех очаровательных малышей — дочь Селин, сына Кайуса и еще одного сына, имя которого пока предпочитает скрывать от публики.

Интересно, что с мужем и отцом своих детей Керро рассталась. Ведьма не желает вдаваться в подробности личной жизни и озвучивать причину разрыва с супругом.

Бросила ради него Шепса: ахнете, от кого родила Керро трех прекрасных малышей
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Кадр из телешоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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