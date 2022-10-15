Бросила олигарха ради бедняка: вы точно не знали этого о звезде «Моей прекрасной няни»

Театральные страсти были не только на сцене, но и за кулисами.

Актриса театра Ольга Прокофьева прославилась благодаря роли стервозной Жанны Аркадьевны в ситкоме «Моя прекрасная няня».

Прокофьева появилась на свет в простой семье, где никто и не помышлял об актерской карьере. Тем не менее, девушка поступила в ГИТИС – правда, не с первого раза. После выпуска артистка присоединилась к труппе Театра имени Маяковского. Избранником Ольги Прокофьевой стал выпускник режиссерского факультета ГИТИСа и по совместительству олигарх Владимир Гусинский. Но после четырех лет отношений Прокофьева бросила богатого жениха, влюбившись в партнера по спектаклю «Завтра была война...» Юрия Соколова.

Влюбленные поженились, а в 1992-м у них родился сын Александр. Но быт заел артистов – и в 2004 году они развелись. Позже Ольга Прокофьева жаловалась, что ее муж был настоящим альфонсом.

Известность актрисе принесли ее кинороли в «Воровке», «Детях Арбата» и, конечно, в «Моей прекрасной няне». Впоследствии Прокофьева также засветилась в таких проектах, как «Трое в Коми», «Бумеранг», «Я знаю твои секреты». Сегодня Ольге Прокофьевой 59 лет – артистка продолжает сниматься в кино и играет в театре.