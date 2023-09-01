Бросила неудачником и пожалела: как сложилась жизнь первой жены Лепса (фото)

Светлана Дубинская знает Григория Лепса под другой фамилией — Лепсверидзе. Студентка вокального училища прониклась чувствами к музыканту, еще не зная, что он станет звездой российского шоу-бизнеса.

Возлюбленные поженились. Этот брак стал для артиста первым. К тому моменту их отношения успели пройти проверку на прочность. Певец отслужил в армии, избранница его дождалась. Проблемы в семье начались не на почве неверности, а по другой причине.

Светлана родила исполнителю дочь Ингу, но даже это не смягчило нрав ее свекра и свекрови. Родители Лепса не приняли русскую жену, которая жила с ними под одной крышей. Гордость взяла свое: обиженная девушка собрала вещи и ушла в полной уверенности, что ненаглядный помчится за ней вслед и предложит снять отдельное жилье.

Но ничего подобного не произошло. Дубинская по этому поводу расстроилась не очень сильно: она считала мужа неудачником и без сожалений бросила его. Жалеть пришлось потом, когда песни ее бывшего зазвучали из каждого утюга. Светлана так и осталась жить в Сочи, замужем она больше не была. На жизнь себе первая жена Лепса зарабатывает тем, что трудится администратором в отеле.