Бросила Михалкова и отказалась от славы: что заставило Соловей эмигрировать в США

Имя Елены Соловей не просто так в отечественном кино связывают с известным постановщиком. Никита Михалков никогда не скрывал, что восторгается игрой актрисы, и считал ее своей музой. Некоторое время даже ходили слухи об их возможном романе, однако звезды заявляли, что между ними лишь рабочие отношения.

Зрительскую любовь Соловей принесла роль в фильме Михалкова «Раба любви». Когда режиссер принялся снимать «Неоконченную пьесу для механического пианино», то сначала пытался работать с другой актрисой, так как его любимица была в декрете. Но довольно скоро постановщик понял, что без своей музы снимать не будет.

Успех фильмов принес Соловей популярность и востребованность: каждый год с ней выходило по 2-3 ленты. Однако в 1991 году актриса сознательно отказалась от славы и эмигрировала в США.

Тогда коллеги посчитали ее поступок слишком эмоциональным, решив, что она сбежала. Однако на такие меры звезду толкнула сложная семейная ситуация. У ее супруга Юрия Пугача диагностировали серьезный недуг.

«Это решение было жизненно важным для моей семьи. Я понимала, что этап моей жизни как актрисы кончился», — рассказывала Соловей.

Следующие 30 лет актриса посвятила воспитанию детей и внуков и преподаванию русского языка в собственной творческой студии. В Россию возвращаться она не собиралась.