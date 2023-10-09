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Бросила Михалкова и отказалась от славы: что заставило Соловей эмигрировать в США

9 октября 2023 13:30
Бросила Михалкова и отказалась от славы: что заставило Соловей эмигрировать в США

Поступок актрисы коллеги назвали странным.

Имя Елены Соловей не просто так в отечественном кино связывают с известным постановщиком. Никита Михалков никогда не скрывал, что восторгается игрой актрисы, и считал ее своей музой. Некоторое время даже ходили слухи об их возможном романе, однако звезды заявляли, что между ними лишь рабочие отношения.

Зрительскую любовь Соловей принесла роль в фильме Михалкова «Раба любви». Когда режиссер принялся снимать «Неоконченную пьесу для механического пианино», то сначала пытался работать с другой актрисой, так как его любимица была в декрете. Но довольно скоро постановщик понял, что без своей музы снимать не будет.

Успех фильмов принес Соловей популярность и востребованность: каждый год с ней выходило по 2-3 ленты. Однако в 1991 году актриса сознательно отказалась от славы и эмигрировала в США.

Тогда коллеги посчитали ее поступок слишком эмоциональным, решив, что она сбежала. Однако на такие меры звезду толкнула сложная семейная ситуация. У ее супруга Юрия Пугача диагностировали серьезный недуг.

«Это решение было жизненно важным для моей семьи. Я понимала, что этап моей жизни как актрисы кончился», — рассказывала Соловей.

Следующие 30 лет актриса посвятила воспитанию детей и внуков и преподаванию русского языка в собственной творческой студии. В Россию возвращаться она не собиралась.

Фото: Alexey S. Yushenkov, via Globallookpress.com/globallookpress.com, @ritalenka / youtube.com, unsplash.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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