Бросила мать в одиночестве: дочь Заворотнюк вышла на связь после отъезда из страны

Последние три года Анастасия Заворотнюк не появляется на светских мероприятиях и борется с онкологическим заболеванием. Близкие не дают никаких комментариев по поводу ее состояния. Связующей «ниточкой» между актрисой и ее поклонниками являлась до недавнего времени дочка Заворотнюк. Анна вернулась из-за рубежа, как только узнала о диагнозе матери, и помогала ей в столице. Девушка вела активную социальную жизнь, общаясь с фолловерами.

Но на днях выяснилось, что Анна покинула Москву. Она показала подписчикам в соцсетях кадры из Азербайджана, подтвердив слухи о своем замужестве.

«Романтик с мужем», — подписала девушка фото с двумя бокалами.

Анна пожаловалась, что погода в Баку часто меняется, поэтому она никак не может привыкнуть к климату. Кроме того, ей не понравилось отсутствие разнообразия японской еды в кафе, которую она так любит. Пока Заворотнюк-младшая не уточняла, как долго она пробудет в Азербайджане. Слухи об эмиграции она игнорирует.