Бросила лежачего мужа в глухой деревне: тайна звезды «Диверсанта» вызвала оторопь

Востребованной актрисой Ксения Кузнецова стала в начале нулевых. Свою карьеру артистка начала в Театре на Малой Бронной, после чего решила податься в кинематограф. И не прогадала.

В фильмографии знаменитости значатся такие популярные проекты, как «Тайга. Курс выживания», «Диверсант», «Три дня в Одессе» и другие. Между тем за профессиональным успехом актрисы скрывается неприглядная правда о ее личной жизни.

Первым супругом звезды экрана был Владимир Давиденко. Причину развода с ним Кузнецова никогда не озвучивала. Вторым мужем стал Игорь Малахов, имя которого фигурирует в громком скандале, связанном со смертью Игоря Талькова. После всего случившегося он подался в религию и сменил фамилию на Рус.

Возлюбленные поселились в доме, расположенном в глухой деревне в Подмосковье, где воспитывали двоих сыновей. Со временем здоровье Малахова-Руса заметно ухудшилось: у него обнаружили сахарный диабет и цирроз печени.

Несмотря на свое состояние, муж Кузнецовой отказывался отправляться в больницу. Тогда актриса настояла на обращении к медикам, и они буквально вытащили ее возлюбленного с того света. Но через два года Малахов-Рус начал пить и поднимать руку на свою супругу.

В результате Ксения, как говорится в одном из выпусков программы «Прямой эфир», бросила мужа лежачим и забрала с собой сыновей. Впоследствии многие осудили звезду за этот поступок, посчитав его самым настоящим предательством.