Бросила Костомарова почти не думая: Домниной вскружил голову любимец многих женщин

Оксана Домнина — жена Романа Костомарова и мать двоих детей. История этой семейной пары оказалась на редкость драматичной. В жизни возлюбленных случилось то, что могут преодолеть лишь немногие.

Спортсмены закрутили страстный роман, о котором стало известно в 2007 году. Поклонники ждали пышной свадьбы, но ее все не было. В одном из интервью олимпийский чемпион заявил, что уже был женат официально, поэтому не видит смысла ставить в паспорте еще одну печать.

Домнина же придерживалась иной точки зрения. Фигуристка хотела выйти замуж за любимого, от которого успела родить дочь Анастасию. Но все изменилось после того, как она оказалась на съемочной площадке шоу «Ледниковый период».

В проекте знаменитость участвовала вместе с эффектным красавцем, любимцем многих женщин Владимиром Яглычем. Тогда Оксана поняла, что он тот самый, и, почти не думая, ушла от Костомарова.

Время показало, что Домнина поторопилась с выбором. Пожалев о своем решении, спортсменка рассталась с актером и вернулась к Роману. Фигурист великодушно принял ее с распростертыми объятиями и, наконец, позвал в ЗАГС. Знаменитости расписались весной 2014 года, после чего у них появился второй наследник — сын Илья.