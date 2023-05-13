Бросила кино и уехала: советская Герда уже не та милая крошка, что раньше

Нина Гомиашвили имела все, чтобы стать именитой актрисой. Свой драматический талант она унаследовала от отца Арчила Гомиашвили и уже в детстве начала сниматься в кино. Но это не стало гарантом успеха.

Для россиян артистка так и осталась Гердой из фильма «Тайна Снежной королевы». После премьеры картины она снялась еще в одном проекте, а затем оставила кинематограф. Наследница Гомиашвили подалась в Нью-Йорк, где изучала фотографию. Впоследствии знаменитость стала фотографом-репортером. Вернувшись в Россию, она попробовала свои силы в качестве галериста. К тому же занялась иллюстрацией кулинарных путеводителей.

Тем временем поклонники ленты Николая Александровича вынуждены признать, что от той милой крошки Герды не осталось и следа. Осенью прошлого года звезда картины отметила свой 50-летний юбилей. Она ведет непубличный образ жизни и не распространяется о личном. Известно лишь, что у артистки есть уже взрослая дочь, которую она родила в 1992 году.