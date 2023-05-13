Бросила кино и уехала: советская Герда уже не та милая крошка, что раньше
Артистка кардинально изменила свою жизнь.
Нина Гомиашвили имела все, чтобы стать именитой актрисой. Свой драматический талант она унаследовала от отца Арчила Гомиашвили и уже в детстве начала сниматься в кино. Но это не стало гарантом успеха.
Для россиян артистка так и осталась Гердой из фильма «Тайна Снежной королевы». После премьеры картины она снялась еще в одном проекте, а затем оставила кинематограф. Наследница Гомиашвили подалась в Нью-Йорк, где изучала фотографию. Впоследствии знаменитость стала фотографом-репортером. Вернувшись в Россию, она попробовала свои силы в качестве галериста. К тому же занялась иллюстрацией кулинарных путеводителей.
Тем временем поклонники ленты Николая Александровича вынуждены признать, что от той милой крошки Герды не осталось и следа. Осенью прошлого года звезда картины отметила свой 50-летний юбилей. Она ведет непубличный образ жизни и не распространяется о личном. Известно лишь, что у артистки есть уже взрослая дочь, которую она родила в 1992 году.