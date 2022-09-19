Бросила карьеру ради мужчины: как живет сбежавшая в США муза Никиты Михалкова

Елена Соловей была звездой отечественного кинематографа и по праву заслужила звание музы такого известного режиссера, как Никита Михалков. Она с детства мечтала стать актрисой, но добившись своего, неожиданно поставила крест на своей карьере.

В 90-е артистка, которую обожала вся страна, решила вместе с супругом и двумя детьми переехать в США. Эмиграция была скорее вынужденной мерой. Соловей понимала, что покинув родину, навсегда оставит и кино, но не видела иного выхода. Ради любимого мужа звезда была готова на все.

Юрий Пугач серьезно болел, и Соловей верила, что американские врачи смогут ему помочь. В рамках программы «Пусть говорят» актриса подчеркнула, что самое главное для нее — это семья. Стоит отметить, что близкие артистки и она сама нашли себя на чужбине. Знаменитость открыла творческую студию для детей эмигрантов, получила предложение играть в русскоязычном театре и снялась в нескольких проектах.

Впоследствии звезда призналась, что не пожалела о переезде и благодарна Соединенным Штатам за те возможности, которые ей предоставила эта страна. Сегодня артистка по-прежнему живет за границей. Ее сын и дочь выросли и обзавелись собственными семьями, а муж летом 2019 года ушел из жизни, что стало для Соловей большой трагедией.