Бросила из-за особенности: единственную жену Балуева только актер и считает красивой

Известность среди поклонниц Александру Балуеву принес боевик «Мусульманин», который вышел на экраны в 1995 году. А после картины «Благословите женщину» за актером закрепилась слава дамского угодника.

При этом о его громких романах ничего не было известно. Как выяснилось, Балуев считался абсолютным однолюбом. Свою судьбу он встретил еще в начале 1990-х, а в 2003 году актер и журналистка Мария Урбановская сыграли свадьбу. Вскоре у них родилась наследница Мария-Анна.

Внешность супруги секс-символа сильно удивляла его фанаток. Звезда кино, который мог обаять любую женщину, выбрал в жены совсем не красавицу, еще и старше себя на восемь лет. Вскоре выяснилось, что их брак нельзя назвать счастливым.

Особенность Балуева — растущая известность и популярность среди поклонниц — сильно раздражала журналистку. Дома постоянно происходили скандалы. В результате в 2013 году Урбановская развелась с актером, забрала дочь и переехала в Польшу. С тех пор артист живет в одиночестве.