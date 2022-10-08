Бросила его ради Прилучного: как выглядит первый возлюбленный Муцениеце

Будущая звезда Агата Муцениеце с детства занималась в театральной студии и мечтала стать актрисой. В 2008 году девушка переехала в Москву из латвийской столицы и поступила в престижный ВГИК. Там красавица встретила свою первую любовь – однокурсника Артема Алексеева, который был на шесть лет старше Агаты.

У пары было все серьезно – и друзья ждали скорой свадьбы. Но в 2010 году Агату Муцениеце утвердили на роль Даши Старковой в сериал «Закрытая школа». Партнером Муцениеце по съемочной площадке стал молодой актер Павел Прилучный, которому сразу приглянулась Агата. Узнав о том, что сердце коллеги несвободно, Прилучный держал чувства в себе, но вскоре не выдержал и отбил Агату Муцениеце у ее бойфренда.

В 2011 году Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились. Их считали одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, пока не выяснилось, что Прилучный бьет и терроризирует жену. В 2020 году пара развелась, несмотря на двоих общих детей.

Тем временем Артем Алексеев обрел счастье с актрисой Галиной Безрук. Пара до сих пор вместе, у них подрастает дочь Василиса.