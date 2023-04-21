Бросила ее крошкой: Анкудинова из «Ты супер!» оказалась копией своей биологической матери (фото)

Диана Анкудинова стала популярной благодаря участию в шоу «Ты супер!», где одержала победу. У артистки непростая история: в три года она оказалась в детском доме.

Мать оставила кроху прямо на автобусной остановке. Девочка нуждалась в срочной медицинской помощи: у нее была сломана ключица. О том, чтобы вернуть ребенка нерадивой родительнице, не могло быть и речи. Впрочем, Ольга Анкудинова и не искала общения с наследницей.

По словам Дианы, все изменилось после того, как ее имя стало известно всей стране. Певица призналась, что ее мать, наконец, объявилась и теперь жаждет встречи с ней, чтобы вымолить прощение. Тем временем сама Ольга все отрицает и уточняет, что извиняться перед дочерью она не планирует.

Анкудинова считает своей матерью вырастившую ее Ирину Поник. Но все это не отменяет одного факта: певица — полная копия своей биологической родительницы. Фото Ольги Анкудиновой есть в социальных сетях. Увидев их, поклонники Дианы потеряли дар речи, ведь такого невероятного сходства многие из них не ожидали.