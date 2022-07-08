Бросила детей: лишившаяся носа экс-супруга Аршавина бесследно исчезла

Подписчики Алисы Казьминой бьют тревогу — женщина бесследно исчезла и перестала выходить на связь. Ее посты в соцсетях датируются еще весенними месяцами. Судя по аккаунту матери Алисы Натальи Сарычевой, трое детей экс-супруги Аршавина теперь живут с ней. Почему Казьмина бросила детей, ее фолловеры не понимают.

Портал Woman предполагает, что раз Алиса не может присматривать за отпрысками, значит, она находится в больнице. За последние несколько лет бывшей жене футболиста несколько раз приходилось обращаться за помощью к медикам. Сначала она рассказывала подписчикам об обнаруженном аутоиммунном заболевании. Но потом заявила, что ее мать специально заразила ее сифилисом, когда делала внутривенные уколы. Сарычева поясняла, что Казьминой требуется помощь психиатра.

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У Алисы начались и необратимые изменения во внешности: фактически она лишилась носа, который глубоко провалился. Она считала, что ее хотят убить, и обвиняла в заговоре старшего сына и первого мужа.