Бросила детей и мужа: Пугачева сделала неожиданный выбор

Алла Пугачева прежде вела себя словно истинная жена декабриста. Но резко ее позиция изменилась. Примадонна удивила народ неожиданным поступком.

Ранее в Сети ходили слухи о том, что певица намерена вернуться в Россию. Косвенным подтверждением был тот факт, что в ее замке в деревне Грязь появилась клининговая служба. Тогда публика решила, что владения хозяйки готовят к ее скорому приезду.

И вот свершилось: исполнительницу видели на Ленинградском вокзале. Удивило это не всех. Злопыхатели пребывали в полной уверенности, что рано или поздно артистка одумается и как миленькая прибежит домой. Однако она шокировала многих тем, что бросила детей и мужа.

Как сообщает Telegram-канал Mash, звезда в гордом одиночестве села в свой «Роллс-Ройс», на котором и добралась до особняка. Супруга и близнецов Лизы и Гарри рядом с ней не было. Юморист в настоящее время активно гастролирует, а вот где наследники знаменитости, пока остается только гадать.