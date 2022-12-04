Бросил жену ради молодой любовницы: как складывается жизнь красавца из сериала «Райские яблочки»

Александра Пашкова зрители любят благодаря картинам «Застава», «Райские яблочки», «У реки два берега» и «Формула счастья». Артист прославился благодаря ролям честных парней и примерных семьянинов, чего не скажешь о самом Пашкове.

Свою первую жену актер встретил еще в институте. Восточная красавица Анжелика подарила ему троих детей.

Однако Александр Пашков не был верен супруге и в конце концов ушел от нее от Карине Романюк, которая моложе артиста на 13 лет.

Вторая жена осчастливила Пашкова дочкой Варварой. Но актер не хочет останавливаться на достигнутом и мечтает о пятерых детях. Александр Пашков много снимается в кино, чтобы осуществить мечту и обеспечить всем своим детям достойное будущее.