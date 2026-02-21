Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

21 февраля 2026 15:13
Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

Не жизнь, а остросюжетный роман.

Олег Штефанко прошел путь, который сам по себе тянет на сценарий для многосерийного фильма. Актер, которого вся страна знает как сурового, но справедливого лесника из одноименного сериала, в 90-е колесил по Нью-Йорку на такси и мыл посуду в ресторанах, чтобы прокормить семью.

А потом жизнь сделала такой кульбит, что он не только ворвался в Голливуд, ценрй 25-летнего брака — по сути, разменял жену на возможность побыть рядом с Джулией Робертс.

В Штаты Штефанко уехал в 1992 году, когда в российском кино наступил кризис, а кормить трехлетнюю дочку и жену было нечем. Он сменил больше двадцати профессий: продавал машины, стоял в охране, пробовал подрабатывать официантом, собира мебель, даже на ринг выходил как кикбоксер — дрался в барах за деньги, которые неизменно высылал домой.

Перебрался в Лос-Анджелес по совету Савелия Крамарова и Олега Видова, вступил в Гильдию киноактеров и начал потихоньку сниматься в эпизодах. Прорыв случился, когда Роберт Де Ниро лично утвердил его на роль русского разведчика в триллер «Ложное искушение». Потом были съемки с Джулией Робертс в фильме «Ничего личного».

Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

Штефанко вспоминал, что звезда «Красотки» поражала его натуральной красотой и отсутствием звездной болезни. На площадке они общались запросто, но разговоры касались только работы — хотя вне съемок Джулия могла запросто пообедать с Олегом.

В нулевых актер начал разрываться между континентами, как раз в то время, когда семья окончательно перебралась в Штаты. В Россию вернулся в 2003-м на похороны отца — и тут же получил кучу предложений. Так и повелось: полгода съемки в Москве, полгода — семья в Америке и голливудские проекты. В его фильмографии соседствовали отечественные «Господа офицеры» и западные блокбастеры.

Жена Лариса, с которой они прожили 26 лет, сначала терпела, а потом сказала: «Больше так не могу». К разводу в 2013-м пришли без скандалов. «Почти все праздники жена проводила в США одна и в результате не выдержала. Поначалу обидно стало, но постепенно я осознал, что Лариса к этому пришла не сразу», — признавался актер.

Дети — дочь Кристина и сын Джон — к тому моменту уже выросли и не корили родителей. Сама Лариса позже тоже нашла новое счастье. Сейчас Штефанко осел в России. Ему 66 лет, он снова женат — на куда более женщине по имени Анна, с которой познакомили друзья.

Актер говорит, что с ней комфортно даже молчать. В Америку он больше не рвется, хотя гражданство США на руках осталось. Снимается в детективах, гастролирует с антрепризой и, кажется, наконец нашел баланс между работой и жизнью.

Фото: Кадр из сериала «Лесник», соцсети
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Для маргиналов»: владелец раскрыл, какого мнения он о покупателях «Светофора» «Для маргиналов»: владелец раскрыл, какого мнения он о покупателях «Светофора» Читать дальше 30 мая 2026
Первый канал взял под крыло заморский детектив — и россияне на нем помешались: феномен покруче «Игры престолов» Первый канал взял под крыло заморский детектив — и россияне на нем помешались: феномен покруче «Игры престолов» Читать дальше 31 мая 2026
«Своих "Пацанов" Netflix сделал 5 лет назад», и зрители включили их после позорного финала хита Amazon: «чуть не стошнило на первой серии» «Своих "Пацанов" Netflix сделал 5 лет назад», и зрители включили их после позорного финала хита Amazon: «чуть не стошнило на первой серии» Читать дальше 31 мая 2026
Этот детектив – самый популярный у россиян в конце мая: обогнал даже 1-й сезон «Чикатило» – «после просмотра страшно ехать на машине» Этот детектив – самый популярный у россиян в конце мая: обогнал даже 1-й сезон «Чикатило» – «после просмотра страшно ехать на машине» Читать дальше 31 мая 2026
Маратик открывает банк, Коневич на коне – звезда «Слова пацана» слил детали 2 сезона: «Прошло много лет с тех пор…» Маратик открывает банк, Коневич на коне – звезда «Слова пацана» слил детали 2 сезона: «Прошло много лет с тех пор…» Читать дальше 31 мая 2026
Не «Интерстеллар» и не «Проект "Конец света"»: какой фильм про космос на МКС смотрели со слезами на глазах Не «Интерстеллар» и не «Проект "Конец света"»: какой фильм про космос на МКС смотрели со слезами на глазах Читать дальше 30 мая 2026
Масштаб уровня «Викинга»: в новинке от студии Михалкова Устюгов сыграет редкостного подонка Масштаб уровня «Викинга»: в новинке от студии Михалкова Устюгов сыграет редкостного подонка Читать дальше 30 мая 2026
«Пересмотрела его раз 5. Очень впечатлил»: этот сериал с Васильевым зрители окрестили скрытым бриллиантом, сравнив даже с «Игрой престолов» «Пересмотрела его раз 5. Очень впечатлил»: этот сериал с Васильевым зрители окрестили скрытым бриллиантом, сравнив даже с «Игрой престолов» Читать дальше 28 мая 2026
Вместо «Первого отдела» теперь жду новый «Штрафбат» с Шибановым: до выхода сериала осталось совсем чуть-чуть Вместо «Первого отдела» теперь жду новый «Штрафбат» с Шибановым: до выхода сериала осталось совсем чуть-чуть Читать дальше 28 мая 2026
Первые кадры 6 сезона «Первого отдела»: Шибанов остался без Брагина, но с эффектной блондинкой Первые кадры 6 сезона «Первого отдела»: Шибанов остался без Брагина, но с эффектной блондинкой Читать дальше 27 мая 2026
Рейтинги НТВ ни при чем: любимчик россиян Колесников впервые признался, почему до сих пор не ушел из «Первого отдела» Рейтинги НТВ ни при чем: любимчик россиян Колесников впервые признался, почему до сих пор не ушел из «Первого отдела» Читать дальше 27 мая 2026
Фехтовальщики столкнули лбами советских и иностранных «Мушкетеров»: Боярский и компания хороши лишь в одном Фехтовальщики столкнули лбами советских и иностранных «Мушкетеров»: Боярский и компания хороши лишь в одном Читать дальше 31 мая 2026
Один работает, второй командует, третий лентяй: зумеры увидели в заставке «Смешариков» обычный офис — «Типичный рабочий коллектив» Один работает, второй командует, третий лентяй: зумеры увидели в заставке «Смешариков» обычный офис — «Типичный рабочий коллектив» Читать дальше 31 мая 2026
Матвей Сафонов – гений Лиги Чемпионов: и только один фильм русский вратарь ПСЖ готов смотреть перед каждой важной игрой Матвей Сафонов – гений Лиги Чемпионов: и только один фильм русский вратарь ПСЖ готов смотреть перед каждой важной игрой Читать дальше 31 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше