Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

Олег Штефанко прошел путь, который сам по себе тянет на сценарий для многосерийного фильма. Актер, которого вся страна знает как сурового, но справедливого лесника из одноименного сериала, в 90-е колесил по Нью-Йорку на такси и мыл посуду в ресторанах, чтобы прокормить семью.

А потом жизнь сделала такой кульбит, что он не только ворвался в Голливуд, ценрй 25-летнего брака — по сути, разменял жену на возможность побыть рядом с Джулией Робертс.

В Штаты Штефанко уехал в 1992 году, когда в российском кино наступил кризис, а кормить трехлетнюю дочку и жену было нечем. Он сменил больше двадцати профессий: продавал машины, стоял в охране, пробовал подрабатывать официантом, собира мебель, даже на ринг выходил как кикбоксер — дрался в барах за деньги, которые неизменно высылал домой.

Перебрался в Лос-Анджелес по совету Савелия Крамарова и Олега Видова, вступил в Гильдию киноактеров и начал потихоньку сниматься в эпизодах. Прорыв случился, когда Роберт Де Ниро лично утвердил его на роль русского разведчика в триллер «Ложное искушение». Потом были съемки с Джулией Робертс в фильме «Ничего личного».

Штефанко вспоминал, что звезда «Красотки» поражала его натуральной красотой и отсутствием звездной болезни. На площадке они общались запросто, но разговоры касались только работы — хотя вне съемок Джулия могла запросто пообедать с Олегом.

В нулевых актер начал разрываться между континентами, как раз в то время, когда семья окончательно перебралась в Штаты. В Россию вернулся в 2003-м на похороны отца — и тут же получил кучу предложений. Так и повелось: полгода съемки в Москве, полгода — семья в Америке и голливудские проекты. В его фильмографии соседствовали отечественные «Господа офицеры» и западные блокбастеры.

Жена Лариса, с которой они прожили 26 лет, сначала терпела, а потом сказала: «Больше так не могу». К разводу в 2013-м пришли без скандалов. «Почти все праздники жена проводила в США одна и в результате не выдержала. Поначалу обидно стало, но постепенно я осознал, что Лариса к этому пришла не сразу», — признавался актер.

Дети — дочь Кристина и сын Джон — к тому моменту уже выросли и не корили родителей. Сама Лариса позже тоже нашла новое счастье. Сейчас Штефанко осел в России. Ему 66 лет, он снова женат — на куда более женщине по имени Анна, с которой познакомили друзья.

Актер говорит, что с ней комфортно даже молчать. В Америку он больше не рвется, хотя гражданство США на руках осталось. Снимается в детективах, гастролирует с антрепризой и, кажется, наконец нашел баланс между работой и жизнью.