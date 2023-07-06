Бросил жену и детей, а зря: страстный роман двух звезд «Кармелиты» обернулся горючими слезами

Когда на отечественном ТВ шел сериал «Кармелита», в Юлию Зимину, воплотившую своенравную цыганку, влюбилась вся страна. Исключением не стал и Максим Щеголев, которому досталась одна из главных ролей во втором сезоне проекта.

Актер воспитывал вместе с женой двух дочерей-погодок, но не смог устоять перед соблазном. Коллеги по цеху стали парой не только на экране, но и в реальной жизни. Щеголев ради страстного романа с Зиминой бросил жену и детей. Об этом поступке ему пришлось горько пожалеть.

Интрижка с эффектной брюнеткой обернулась для знаменитости горючими слезами. Зимина осуждала артиста за то, что проводил слишком много времени с детьми от предыдущего брака. Прийти к компромиссу в этом вопросе у влюбленных так и не вышло.

Непростой характер красавицы-артистки проявлялся не только в этом. Юлия так и не нашла общий язык с друзьями своего избранника и, по воспоминаниям Щеголева, всегда чего-то требовала и вела себя, словно королева. А когда возлюбленный не смог определиться с точной датой будущей свадьбы, Зимина закатила истерику, которая привела к разрыву.

Возлюбленные успели построить общий дом, который Щеголев оставил Юлии. Так он остался без крыши над головой и семьи. Актер впал в депрессию, из которой его вытащила новая любовь. Свое счастье Максим нашел лишь после встречи с Теоной Дольниковой, подарившей ему сына Луку.