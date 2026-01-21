Бросил сестру в детдоме и «грыз» себя полжизни: такой судьбы, как у Евгения Лебедева, не пожелаешь даже врагу

Когда-то он играл на сцене так, что зрители плакали, замирая в темных залах. А дома, среди близких, он часто повторял, что все в его жизни было невероятным подарком — таким же непостижимым, как волшебство. Но мало кто знал, какой ценой обошлась эта слава Евгению Лебедеву.

Его жизнь была похожа на тяжелую пьесу, полную боли, с главной темой — поиском искупления.

Родительский крест

Маленький Женя из Балаково рано понял, что значит быть чужим. В школе он не находил друзей. Его судьбу решили родители — отец, православный священник, и мать, благочестивая женщина. В революционные годы религия стала клеймом.

«Поповский сын» — этой насмешкой его встречали на переменах. Учителя не пытались скрывать презрение. Как-то математика унизила его перед всем классом:

«Твой отец морочит людям головы, а я должна тебя чему-то учить?»

Скоро и сам Балаково стал опасен. Семью предупредили: если отец не прекратит службы, их могут расстрелять. Родители стали скрываться, а Женю отправили к бабушке в Самару. Там он пошел работать на завод, хотя ему едва исполнилось 12 лет.

Ночами юноша мечтал о сцене: он играл в любительском театре и верил, что когда-нибудь жизнь изменится. Но правда о его происхождении, случайно рассказанная другу, вновь разрушила его планы. Работяги завода отвернулись от него, а администрация пригрозила судом. Тогда он бежал назад, в Балаково.

Судьбоносный выбор

В родном доме Жене встретилась только пятилетняя сестра Нина. Родители исчезли — соседи рассказали, что их арестовали. С трудом собрав остатки денег, он решил спасать себя и сестру, уехать в Москву. Но на вокзале его план провалился: по правилам маленьких детей можно было перевозить только в сопровождении взрослых, а Евгению самому было всего тринадцать.

Отчаяние толкнуло его на шаг, который он проклял потом до конца жизни. Нину он оставил у дверей детского дома, сказав воспитательнице, что нашел ее на улице. В дневнике актер много лет спустя записал:

«Я просто сбежал, не оглядываясь. Только бы не услышать ее плача».

Следующие годы он боролся за выживание в Москве. Денег хватило всего на несколько дней, а дальше — ночевки на вокзале, мусорные баки, болезни. Полгода потребовалось, чтобы найти первую работу. Жизнь начала понемногу налаживаться, но воспоминания о Нине не отпускали его.

Расплата и искупление

В 1930-е Лебедев поступил в театральный институт, а позже стал актером. О прошлом он старался не говорить. Даже в письмах родителям, которые из лагеря спрашивали о Нине, он лгал:

«С ней все хорошо».

В 1937 году пришло их последнее письмо. Евгений узнал, что они приговорены к расстрелу.

Настоящий перелом произошел в его судьбе в Тбилиси, куда его направили работать в театр. Случайное знакомство с Георгием Товстоноговым определило все. Режиссер разглядел в нем талант, открыл двери в Большой драматический театр. Вскоре Лебедев стал любимцем публики.

Но успех не избавил его от угрызений совести. Два десятилетия он пытался найти Нину. В этом помог Товстоногов. Когда брат и сестра встретились, Евгений молил ее о прощении. Она же лишь обняла его и сказала, что не держит зла. Эта встреча стала началом их новой, пусть и поздней, семьи.

Достойный финал

Евгений Лебедев дожил до преклонных лет, пережив инсульт и годы работы на износ. Он благодарил судьбу за семью — жену Нателу, сына Алексея, дочь Ирину. Его последняя роль — в жизни, не на сцене — была, пожалуй, самой сильной.

В 1997 году Лебедев ушел из жизни после неудачной операции. Но память о нем осталась не только в фильмах и спектаклях. Его жизнь — это история, которую можно поставить на сцене как драму о поиске прощения и новой надежде.