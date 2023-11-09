Бросил раз и навсегда: Мясников поделился самым действенным методом вывода из запоя

Сегодня Александр Мясников является самым популярным теледоктором. Ведущий программы «О самом главном» дает россиянам ценные советы о том, как не запустить свой организм и жить долго, счастливо и без болезней. Однако сам врач далеко не всегда придерживался принципов здорового образа жизни.

Мясников признается: в прошлом он мог выпить. В интервью изданию «Телепрограмма» мужчина рассказал постыдную историю из юности. Однажды будущий медик перебрал с алкоголем. В таком непотребном виде его заметила мама Ольга Халиловна. Женщина была вне себя от ярости.

Телеведущий рассказывает, что его родительница была вспыльчивым человеком, не сдержалась она и в тот раз. Мать схватила бутылку и ударила ей со всей силы по голове сына. С тех пор Александр Мясников больше никогда не напивался, избавившись от вредной привычки.