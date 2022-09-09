Бросил мать шестерых детей: самый известный дизайнер России огорошил новостью

Эксцентричный Артемий Лебедев — один из лидеров развития веб-дизайна в России. Но поклонники знают его не только как талантливого мастера своего дела, но и как довольно необычного человека, позволяющего себе резкие заявления. В своих соцсетях он насмехается над людьми и явлениями, критикует работу коллег и, вообще, бывает довольно скуп на похвалу.

А вот о личной жизни самый известный дизайнер страны говорить не любит. Тем неожиданнее для фанатов стали его недавние откровения в эфире собственного шоу.

«Важнейшая новость заключается в том, что я развожусь», — заявил Лебедев.

Последние годы Артемий жил в браке с дизайнером Аленой Ивановой. В Сети судачили, что для дизайнера брак был особенно выгоден, ведь сестра его супруги отвечала за распределение госпроектов. Постепенно Лебедев зарекомендовал себя и в городском, и в промышленном дизайне. В семье Ивановой и Лебедева появилось шестеро детей. Но еще несколько месяцев назад в одном из интервью дизайнер сетовал, что в стране не разрешено многоженство. Свою любвеобильность Артемий не скрывал, а даже гордился, заявляя, что у него в общей сложности 10 наследников от пяти разных возлюбленных.