Бросил и не вспоминает: что известно о двух сыновьях Джигурды от предыдущего брака

Знаменитый своим эпатажным поведением актер Никита Джигурда всегда потрясал зрителей талантом. Однако в семейной жизни и в родительстве у него было значительно меньше успехов, чем на экране.

С двумя своими детьми от первого брака, сыновьями Артемием и Ильей, он не общается. Как только он ушел от первой супруги поэтессы Яны Павелковской к фигуристке Марине Анисиной, так почти сразу и оборвал с мальчиками связь.

Последние восемь лет он не только не платил алименты на детей, но даже и не звонил поздравить с днем рождения и другими праздниками. Дети очень сильно переживали по этому поводу.

Старшему, Артемию, даже пришлось сменить несколько школ из-за звездного папы: его дразнили одноклассники, а он давал сдачи кулаками. Илья помнит Никиту Джигурду хуже. Но, как рассказывала бывшая теща артиста, мальчик грустил, что отец не обнимал его, когда смотрел свои детские фото.

Напомним, у Джигурды всего пять детей: сын Владимир от первого брака, Илья и Артемий от третьего брака и Анжель-Крист и Эва-Влада от Марины Анисиной.