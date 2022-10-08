Бросил дочь и наплевал на память отца: с Малинина сорвали маску идеального семьянина

Более тридцати лет певец Александр Малинин счастлив в браке с врачом Эммой. У пары двое взрослых детей – сын Фрол и дочь Устинья. Однако Малинин оказался не таким уж примерным семьянином, как думали.

Первый брак артиста был со скрипачкой Инной Курочкиной. Она подарила Малинину сына Никиту – в будущем известного певца и победителя «Фабрики звезд-3». Но вскоре брак распался, потому что Александр Малинин закрутил роман с Ольгой Зарубиной. В детстве Никита Малинин был обделен вниманием отца – и они наладили отношения лишь тогда, когда юноша уже подрос.

Брак с Ольгой Зарубиной Малинин назвал ошибкой – он признавался, что никогда не любил певицу. Тем не менее, пара прожила вместе несколько лет и даже обзавелась совместной дочерью Кирой. После развода Зарубина вместе с наследницей уехала в США, а Малинин забыл о существовании дочери. Все эти годы воспитанием ребенка занимался второй муж Зарубиной – Владимир Евдокимов. Только в 2011 году в эфире программы «Пусть говорят» Александр Малинин признал, что Кира — его дочь. Но на этом общение отца и дочери ограничилось – Малинин обидел девушку, раскритиковав ее образ жизни, и так и не изъявил желание сблизиться с ней.

Напряженные отношения у Александра Малинина были и с собственным отцом – Николаем Выгузовым. Папа не хотел, чтобы сын становился певцом, а с годами ситуация лишь обострилась. Малинин не одобрил новую жену Выгузова и до последнего не верил, что у отца случился реальный инсульт – певец был уверен, что папа лишь лжет и манипулирует.

Несколько лет назад отец звезды скончался – и Александр Малинин даже не приехал на его похороны. Мачеха артиста – Татьяна Выгузова – убеждена, что Малинин всегда стеснялся своего отца-работягу и пренебрегал им.