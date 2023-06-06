Бросил бы тень на весь СССР: настоящий финал «ЗнаТоКов» скрыли от зрителей

Детективный сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» был одним из самых популярных проектов на советском телевидении. А умный и харизматичный следователь Знаменский для большинства зрителей стал кумиром и примером для подражания.

Главный герой проявлял явные знаки внимания к своей коллеге Зинаиде Кибрит. Эта любовная история многим поклонникам сериала казалась логичной и при этом очень интригующей. Однако у милиционера должна была закрутиться интрижка с юной выпускницей юридического института. У Знаменского и Тони Зориной действительно была явная химия, но неожиданно для зрителей в одной из серий молодую красавицу смертельно ранили.

Оказалось, что такой финал создатели выбрали, так как старались не опорочить образ советского следователя. Слишком юная любовница могла сильно навредить популярности главного героя. Поэтому Зорину просто вычеркнули из проекта.