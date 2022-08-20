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Бросил бы Джинни ради нее: как сегодня выглядит первая любовь Гарри Поттера

20 августа 2022 20:00
Бросил бы Джинни ради нее: как сегодня выглядит первая любовь Гарри Поттера

Актриса решилась на радикальные изменения в имидже.

В «Кубке огня» и «Ордене Феникса» тысячи поклонниц Гарри Поттера завидовали Чжоу Чанг, которой герой был увлечен. Даже те, кто недолюбливал эту героиню, не могли взять в толк, как мог Поттер променять ее на Джинни Уизли.

За подобные комментарии и вопросы часто укоряли создателей франшизы, ведь на роль писаной красавицы Джинни они взяли не самую яркую актрису Бонни Райт, которая не выдерживала конкуренции с Кэти Льюнг.

Так было 17 лет назад и остается до сих пор и, судя по последним фото актрисы. После завершения «поттерианы» Льюнг принимала участие в различных проектах, но напомнить о себе широкой публике смогла лишь скандалом вокруг расизма на съемках франшизы.

Бросил бы Джинни ради нее: как сегодня выглядит первая любовь Гарри Поттера

Звезда также сменила имидж — перекрасила волосы в рыжий и сделала короткую стрижку. Изменения во внешности Кэти вызвали шквал комплиментов от ее поклонников и прочих комментаторов, которые заверили артистку, что ради нее Поттер бросил бы жену.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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