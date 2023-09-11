Бросил беременной: эта женщина с грустным взглядом — мать внебрачного сына Ихтиандра

Легенда советского кино Владимир Коренев долгие годы был женат на Алефтине Константиновой и воспитал с ней дочь Ирину. И уже после смерти артиста открылась правда о его внебрачных связях.

Как стало известно в шоу «Прямой эфир», еще до свадьбы Коренев встречался с девушкой по имени Елена, которая стала матерью сына артиста Андрея. Но возлюбленная знаменитости никогда не пыталась наладить отношения с отцом своего ребенка и воспитывала его самостоятельно.

Также и Коренев не стремился встретиться с сыном. Он оставил Елену, когда она была беременна, и никогда не выходил с ней на связь. Спустя некоторое время ей удалось встретить другого мужчину, который стал ее поддержкой и опорой.

Андрею так и не удалось добиться успеха. Он не нашел своего места в жизни и неоднократно преступал закон. А в 1997 году он пропал — наследника артиста убили, как позднее выяснило следствие.