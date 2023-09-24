Брошенный в приюте внук Фатеевой стал большим человеком: и красивый, и умный

Красавица Наталья Фатеева была известна как женщина с ледяным сердцем. В личной жизни она была авторитетной и строгой, а трое детей актрисы практически не получали ее внимания. Она скидывала малышей на бывших мужей или бабушек — только бы не оставаться с ними один на один. А когда пришло время стать бабушкой, артистка и вовсе отправила внука в интернат.

Когда 16-летняя дочь звезды забеременела от сына оператора Михаила Коропцова, Фатеева категорически велела написать отказ от малыша. Ребенка отправили в дом малютки, но его смогли забрать Коропцов с супругой. Сам молодой отец о ребенке даже не догадывался: он успел отбыть на службу в армию.

Мальчика назвали Евгением и дали ему фамилию родителя. Он пошел по стопам дедушки и окончил ВГИК, став известным кинооператором. Сегодня ему уже под сорок. Брошенный внук звезды вырос красавцем, обзавелся двумя детьми и строит успешную карьеру.