Брошенный сын отомстил Павлу Глобе: вот что он сделал, встретившись с астрологом спустя годы

Павла Глобу вся страна знает как безупречного астролога, который никогда не допускает ошибок в работе. Но вот в личной жизни он ошибки совершал, были среди них и фатальные. Бывшая жена Тамара Глоба откровенно рассказала, что отцом тот был никудышным. Стоит ли удивляться, что родной сын ни во что не ставил родителя.

«Мы с Пашей-то разошлись, когда Богдану было 5 лет. Паша пришел один раз», — рассказывала обиженная женщина в беседе с изданием «Телепрограмма».

Несмотря на это, Богдан предпринимал попытки наладить общение с отцом, хотя мать настаивала на обратном. Однажды парню даже удалось назначить папе встречу. Правда, вместо Глобы-старшего пришел его адвокат. Тогда Богдан решил для себя четко, что больше на контакт не пойдет.

«Я никогда больше не буду его искать. Пускай теперь он меня ищет», — цитировало издание Глобу, решившего отомстить.

Из откровений сына и матери становится ясно: стакан воды Павлу Глобе в старости вряд ли кто-то поднесет.