Брошенную мужем Бородину теперь не узнать: вот что она с собой сотворила

Ксения Бородина уже пару лет находится в разводе. Но, кажется, она до сих пор не может пережить расставание. Сорокалетняя женщина опубликовала в соцсетях фото, на котором продемонстрировала новую прическу — проверенный способ справиться с разрывом.

Звезда «Дома-2» была замужем дважды. От первого брака с Юрием Будаговым у Бородиной осталась дочь Маруся. Но в воспитании девочки бизнесмен практически не участвует, в том числе и финансово.

Второй раз Ксения вышла замуж за Курбана Омарова. От него она родила дочь Теону, которой сейчас семь лет. Этот союз распался в 2021 году.

Подписчики в комментариях разделились на два противоположных лагеря. Одни расхвалили новый образ на все лады: «Помолодела лет на 20. Как девочка. Очень идет». Другие считают, что эксперимент с волосами оказался неудачным. «Мне не нравится. Без челки лучше было», — заявляют они.

Многие также сравнивали телеведущую с Аллой Духовой, но комплимент это или критика, не уточняли.